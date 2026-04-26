Çorum İlköğretmen Okulu’ndan belirli dönemlerde mezun olmuş öğretmenler, hasret gidererek anılarını tazeledi.

Geçtiğimiz günlerde 3 günlük bir program çerçevesinde Çorum’da buluşan emekli öğretmenler, hem yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı, hem de kentin tarihi ve doğal zenginliklerini gezdi.

Çorum İlköğretmen Okulu’ndan mezun olan, Çorum veya başka illerde görev yapmış öğretmenler, birlik ve beraberliği sağlamak, anıları tazelemek ve eski günleri yad etmek, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla güzel bir buluşmaya imza attı.

Öğretmenlerin buluşmasına; Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak da katıldı.

Programın Organizasyon Komitesinde, emekli öğretmenler; Kenan Özcan, Aslan Kaya, Hasan Ali Kalayoğlu, Mehmet Güleryüz, Oğuz Kısar, Veli Keser, Mehmet Ali Özüdoğru, Hamdi Anar ve Aydın Ünlü yer aldı.

HAYATINI KAYBEDENLER

SAYĞI VE ÖZLEMLE ANILDI

Cumhuriyetin öğretmenleri, ilk olarak Atatürk Anıtı’nda toplandı. Burada hayatını kaybetmiş emekli öğretmenler isimleri tek tek okunmak suretiyle yad edildi. Merhum öğretmenlerin anısına Atatürk Anıtına karanfiller bırakıldı. Saygı duruşunda bulunan ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyan öğretmenler, hatıra fotoğrafı çektirerek, buluşmayı ölümsüzleştirdi. Eğitimciler, ayrıca bu tür buluşma organizasyonunu devam ettirme kararı aldı.

MEZUN OLDUKLARI

OKULU GEZDİLER

Emekli öğretmenler, daha sonra mezun oldukları eski okul binası, şimdiki adı; Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti. Burada; yıllar önce mezun olmuş o dönemin öğrencileri, şimdinin emekli öğretmenleri ile günümüzde eğitim gören öğrenciler bir araya geldi. Genç öğrenciler, emekli öğretmenlerden nasihatler aldı, karşılıklı sohbetler edildi.

DEV ÇAMLAR ONLARIN ESERİ

Eski okul binasında hatıralarını canlandıran, anılarını tazeleyen emekli öğretmenler, okul bahçesindeki dev çam ağaçlarını görünce, “bunları biz dikmiştik” demekten kendini alamadı.

OĞUZLAR VE OSMANCIK GEZİSİ

Emekli öğretmenler, buluşmanın ikinci gününde Oğuzlar ve Osmancık İlçelerine gezi düzenledi. Aynı gün akşam ise Çırağan Düğün Salonu’nda gala gecesi organize edildi.

Buluşmanın son gününde Çorum’un tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi.

Emekli öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bazı okullarda meydana gelen şiddet olaylarının ardından Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda eğitim sendikaları tarafından düzenlenen eyleme de destek verdi.

Muhabir: Haber Merkezi