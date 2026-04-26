Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen “2. Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü”, bu yıl özel bir anlamla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi Hitit kentleri arasında oluşturulan “Hitit Yolu” rotasında gerçekleştirilecek etkinlik, 16-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında 4 gün sürecek.

İlki geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüş, bu yıl Hattuşa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kabulünün 40. yılı anısına gerçekleştirilecek.

Toplam 46 kilometrelik parkurda yapılacak yürüyüşte katılımcılar, Budaközü–Hattuşa–Alaca Höyük–Kalehisar rotasında ilerleyecek. Etkinlik süresince 3 gün kamp yapılacak, doğa severler hem yürüyüş deneyimi yaşayacak hem de bölgenin tarihi zenginliklerini keşfedecek.

Program kapsamında ilk gün Yazılıkaya, Hattuşa Ören Yeri ve Boğazköy Müzesi gezilecek, ardından Budaközü Vadisi yürüyüşü gerçekleştirilecek. İkinci gün Hattuşa–Kalecikkaya, üçüncü gün ise Kalecikkaya–Alacahöyük rotasında yürüyüş yapılacak. Son gün erken saatlerde yola çıkacak grup, Kalehisar Kalesi’nde gün doğumunu karşılayarak etkinliği tamamlayacak.

Etkinliğe katılanlar için Çorum’dan Hattuşa’ya ulaşım sağlanırken, kamp süresince kumanya dağıtımı yapılacak ve kamp ekipmanlarının taşınması konusunda destek verilecek. Katılımcıların ise kişisel kamp malzemelerini kendilerinin temin etmesi gerekiyor.

Hitit Dağcılık Kulübü desteğiyle gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin vizeli dağcılık lisansına sahip olmaları ve başvuru yapmaları şartı aranıyor. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği yürüyüşte, kesin liste başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek.

19 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek etkinliğin ardından katılımcıların Çorum’a dönüşleri için ulaşım imkânı sağlanacak.

