Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen kahvaltı organizasyonu sendikanın yeni hizmet binası olan; Yavruturna Mahallesi Maliye 2. Sokak Platin İş Merkezi No: 3 Kat:7 adresinde gerçekleştirildi.

Basın mensupları, Eğitim-İş yönetimi ile sohbet ederek gündemi ve sendika çalışmalarını değerlendirdi.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Eğitim alanında yaşanan sorunların görünür kılınmasında, çözüm yollarının tartışılmasında ve toplumsal farkındalığın oluşmasında basının katkısı tartışılmazdır” dedi.

Tuba Demirel, “Bizler Eğitim-İş Sendikası olarak; laik, bilimsel, kamusal ve eşit eğitim hakkını savunan bir anlayışın temsilcileriyiz. Eğitimin sadece okullarda değil, toplumun her alanında şekillendiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu noktada siz değerli basın mensuplarının rolü son derece kıymetlidir.

Çünkü sizler; halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunun vicdanını ve hafızasını canlı tutan önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Eğitim alanında yaşanan sorunların görünür kılınmasında, çözüm yollarının tartışılmasında ve toplumsal farkındalığın oluşmasında basının katkısı tartışılmazdır.

İnanıyoruz ki güçlü bir iletişim, daha sağlıklı bir toplumun ve daha nitelikli bir eğitimin temelidir” diye konuştu.

Basın mensupları, Eğitim-İş’in okulların güvenli hale getirilmesi için başlattığı imza kampanyasına da destek verdi.

