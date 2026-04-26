Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 50. Turizm Haftası, 15–22 Nisan 2026 tarihleri arasında geniş katılımla ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde, Çorum’un tarihi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarıldı.

Etkinlikler, 14 Nisan’da düzenlenen “Akran Eğitimi Programı” ile başladı. Programa farklı liselerden öğrenciler katılırken, gençler Çorum Müzesi, Alacahöyük Müzesi, Boğazköy Müzesi ve Hattuşa Örenyeri’ni ziyaret ederek uzmanlar eşliğinde bilgi aldı.

Kutlamaların resmi açılışı ise 15 Nisan’da Boğazköy Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Açılış kapsamında, Boğazköy Müzesi koleksiyonuna kazandırılan Hitit dönemine ait Genç Teşup heykelciği ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca UNESCO Dünya Belleği Listesi’nde yer alan Hitit tabletlerinden seçkilerin sergilendiği “Konuşan Tabletler Sergisi” de canlı performans eşliğinde açıldı. Programda Hitit mutfağına ait lezzetler tanıtılırken, geleneksel ekmek çeşitleri katılımcılara ikram edildi.

Turizm Haftası kapsamında müzeye kazandırılan “Arkeolojik Tabakalaşma Eğitim Modülü”, “Minik Kâtipler” bölümü ve “Anadolu Hiyeroglifi Öğrenme Ünitesi” gibi çocuklara yönelik eğitim alanları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Etkinlikler sadece kültürel programlarla sınırlı kalmadı. 17 Nisan’da HİDAK iş birliğiyle Kadıderesi ve Örencik şelaleleri bölgesinde doğa yürüyüşü düzenlenirken, çevre temizliği yapılarak sürdürülebilir turizme dikkat çekildi.

20 Nisan’da gerçekleştirilen bir diğer akran eğitimi programında ise öğrenciler, müze gezilerinde edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşarak öğrenme sürecini pekiştirdi. Program kapsamında açılan tanıtım stantlarında öğrencilere bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Bir hafta süren etkinlikler, Çorum’un zengin kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra genç nesillerde farkındalık oluşturmayı hedefleyerek başarıyla tamamlandı.

