Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, sendika olarak toplu sözleşme masalarından bilimsel çalıştaylara kadar her platformda dile getirdikleri taleplerin TBMM’de kısmen karşılık bulmasını değerlendirdi.

Okumuş, atılan adımların aile yapısını güçlendirmek adına önemli birer başlangıç olduğunu ifade ederken, nihai hedeflerine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte annelerin doğum izninin 24 haftaya çıkarıldığını, babalık izninin ise kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin 10 gün olarak eşitlendiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

“Eğitim-Bir-Sen olarak sahadan aldığımız veriler ve düzenlediğimiz sempozyumlar ışığında hazırladığımız raporların TBMM’de karşılık bulması, sendikal mücadelemizin bir sonucudur. Annelerimizin ve babalarımızın haklarını korumak, güçlü bir toplumun temeli olan aile yapısını desteklemek her zaman önceliğimiz olmuştur.”

“HEDEF 60 HAFTA DOĞUM, 30 GÜN BABALIK İZNİ”

Okumuş, mevcut düzenlemelerin olumlu birer adım olduğunu ancak beklentileri tam olarak karşılamadığını ifade ederek, sendikanın tekliflerini yineledi:

“Mevcut 24 haftanın, çocuk gelişimi ve anne sağlığı açısından 60 haftaya çıkarılması. Mevcut 10 günün, babanın aile içi sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmesi için 30 güne yükseltilmesi.”

“KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Fatih Okumuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Güçlü bir aile yapısının tesisi, sadece yasal zorunluluk değil, toplumsal bir geleceğin inşasıdır. Atılan adımları kıymetli bulmakla birlikte; taleplerimizin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, ücretli doğum izninin 60 haftaya, babalık izninin ise 30 güne çıkarılması için çalışmalarımızı ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi