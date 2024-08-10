4-6 Yaş Kur'an Kurslarının, çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlayacağını, ahlaki ve dini değerlerle donatacağını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, bu yaş grubundaki çocukların eğitimine yapılan yatırımın, geleceğimize yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve tüm hayırseverlere teşekkür eden Vali Dağlı, temel atma töreninin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Törene; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile bazı davetliler katıldı.

Editör: Haber Merkezi