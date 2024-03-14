Ertekin’in desteğe muhtaç kesimlere yönelik sosyal kartlar aracılığı ile aylık 1.000 TL nakit, 1 kilo et, 100 ekmek ve 10 tona kadar ücretsiz su projesi gerek esnafın, gerekse vatandaşın takdirini kazandı.

İYİ Partililer, 31 Mart yerel seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bir yandan esnafı ziyaret eden, diğer taraftan ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşan İYİ Partililer, partinin projelerini anlatıyor.



İYİ Parti heyeti, Osmancık Caddesi’nde esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

Başkan Adayı Ahmet Ertekin, belediye kaynaklarını geziler, konserler gibi etkinliklere harcamaktansa dar gelirliye, emekliye, ihtiyaç sahiplerine harcayacağını, kaynakları kesinlikle çar-çur ettirmeyeceğini anlatarak, belediye bünyesinde esnaf birimi kuracağını, esnafın bu birim aracılığı ile tüm iş ve işlemlerini halledeceğini ifade etti.

Zincir marketlere de artık ruhsat vermeyeceklerini ve ruhsatlı marketleri de yeniden değerlendirmeye alacaklarını kaydeden Ertekin, bir yandan ihtiyaç sahiplerine sahip çıkarken, diğer yandan da alışverişlerin tamamen yerel esnaftan yapılmasını sağlayarak esnafı da güçlendireceklerini söyledi.

Kasap, manav, bakkal, fırıncı ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ise Ertekin’in projelerinin taktire şayan olduğunu dile getirdi.

Ertekin ve beraberindekiler, 31 Mart seçimlerinde halkın desteğini talep ederek, değişimin şart olduğunu, İYİ kadroların yönetiminde Çorum’u aydınlık geleceğe kavuşturacaklarını söyledi.



İYİ Partili Ertekin’e ziyaretlerinde; parti yöneticileri Daver Eker, Burak Peker, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları; Hakan Kaynar, Özden Atak, İsmail Akyol ve Turan Dinç de eşlik etti.