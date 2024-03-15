İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, İl Başkan Erkan Yıldız, parti yöneticileri ve belediye meclis üyesi adayları, Sebzeciler ve Pazarcılar Odasını ziyaret ederek sektörün sorunlarını dinlerken, daha sonra ise Perşembe Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu.

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası’nda Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz ile bir süre görüşen Ahmet Ertekin, pazarcı esnafının işlerini kolaylaştıracak yeniliklere imza atacaklarını söyledi.



Modern pazar yerlerinin oluşturulmasıyla hem esnafın, hem de vatandaşın rahatının sağlanması yönünde kesin adımlar atılacağını bildiren Ertekin, “Programımızda olan esnaf birimi tüm iletişim yöntemlerini kuracaktır.

Organik ve köylü pazarı ayrı bir ihtisas pazarı değerlendirilecektir. Ne esnaf mağdur edilecek, ne de vatandaşın ucuz sebze meyve ulaşımında bir engel olmayacak” diye konuştu.

PAZAR YERLERİNE

ÜCRETSİZ SERVİS

Ertekin, “Pazar alış verişi yapan vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından evlerine ulaşım amacı ile pazar servis araçları tahsis edeceğiz, aracı olmayan vatandaşlarımız bu servislerden ücretsiz faydalanacak. Hemşerilerimize her türlü imkan ve kolaylığı kendi vergilerinin bir karşılığı olarak herkese sunacağız. Biz iyi isek hemşerilerim de iyi olacak inşallah. Pazar yerlerimizin fiziki şartları yenilenecek olup, araç park yerleri düzenlenecek” dedi.



İYİ Parti heyeti daha sonra ise Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların derdini dinledi.

Ziyaretlerde Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e; İl Başkan Erkan Yıldız, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları; Hakan Kaynar, Süleyman Arda Afat, Ali Seçil, Özden Atak, parti yöneticileri; Daver Eker ve Burak Peker de eşlik etti.