1964 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde dünyaya gelen Gökcek, Ankara’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Pasifik Medya Grubu’nda tiyatro oyunculuğu üzerine eğitim aldı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nden senaryo yazarlığı sertifikası da alan Gökcek’in yazmış olduğu tiyatro oyunları, kısa ve uzun metrajlı senaryolarının yanı sıra farklı tiyatro projelerinde oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Tıpkı tiyatro gibi şiirin de kendisi için bir tutku olduğunu belirten Gökcek, “Gece Gelen Şiirler” isimli ilk şiir kitabını okurla buluşturmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Poetika yayınlarından çıkan kitabını dünyadaki tüm savaş mağduru çocuklara armağan eden Gökcek, kitabın “kitapyurdu.com” platformundan da temin edilebileceğini dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi