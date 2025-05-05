Özel Çorum Ada Koleji tarafından düzenlenen Model United Nations (MUN), 19 farklı okuldan gelen 205 öğrenciyi bir araya getirdi. Ada Koleji’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu ilk MUN konferansı Armina Termal Otel’de gerçekleştirildi.

Gençlerin hem dünya sorunlarına karşı duyarlılığını artırmayı hem de onların İngilizce iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Model United Nations (MUN) konferansında iklim değişikliğinden göç krizine, insan haklarından küresel güvenliğe kadar birçok konu tartışıldı.

Çorum’a gelen öğrenciler 3 gün süren etkinlikte küresel meseleler üzerine çözüm önerilerini sunarak karar taslakları hazırladı. Ayrıca öğrenciler uluslararası diplomasiye de böylece ilk adımlarını atmış oldu. Çorum’da ilk kez yapılan etkinliğin hem şehir hem de öğrenciler için büyük bir kazanım olduğu belirtildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Model United Nations (MUN) konferansının açılışına katılarak öğrencilerle sohbet etti.

MUN NEDİR?

Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler), dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin bir araya gelerek BM’ni işleyişini deneyimlediği, güncel dünya sorunlarını tartıştığı ve çözüm önerileri sunduğu akademik bir konferans. Katılımcılar, belirli ülkeleri temsil ederek diplomasi, tartışma, çözüm üretme ve kamuoyu önünde konuşma becerilerini geliştiriyor.

Editör: SELDA FINDIK