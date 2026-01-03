Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, odanın 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak olan Olağan Genel Kurulu’nda Oda Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu duyurdu.

Erol Bozkurt, adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı. Oda üyelerinden destek isteyen Bozkurt, 8 yıl önce üyelerin teveccühüyle başkanlık görevine seçildiğini hatırlatarak, bu süreçte kendisine duyulan güvene layık olmaya çalıştığını ifade etti.

Açıklamasında kendisinin de bir esnaf ve işletme sahibi olduğunu vurgulayarak yoğun iş temposu nedeniyle tüm üyeleri birebir ziyaret edememiş olabileceğini belirtip anlayış talep eden Bozkurt, uygun zamanlarda üyelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Erol Bozkurt, sağlık ve imkanların el vermesi halinde önümüzdeki 4 yıl boyunca da oda üyelerine hizmet etmeyi onur ve gurur olarak gördüğünü belirterek, genel kurula tüm üyelerin katılım sağlaması ve oy kullanmasının önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi