Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Teknikeri Muhammet Erkorkmaz’ın “Hayatlar Ansiklopedisi” ikinci baskıyı yaptı. Elpis Yayınları’ndan çıkan kitabın ilk baskısı Ekim-2024 tarihini taşımasına rağmen, iki ay gibi bir süre tükendi ve ikinci baskısına geçildi.

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a kitabını imzalayan Muhammet Erkorkmaz, romanında, bireyin kendi iç dünyasında yaşadıklarını ve toplumun dayatmalarına karşı çıkışlarını anlatmaya çalıştığını ifade etti.