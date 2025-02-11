Basın İlan Kurumu birim ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda Kurumun geçmiş faaliyet dönemi değerlendirilerek geleceğe yönelik beklentiler istişare edildi.

Basın İlan Kurumu üst yönetimi ve müdürleri “2025 Yılı Müdürler Değerlendirme Toplantısı” için Konya’da bir araya geldi.

Genel Müdür Cavit Erkılınç, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Genel Müdürlük birim müdürleri ile bölge müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısında, Kurumun son bir yıllık döneme ilişkin faaliyetleri değerlendirilerek geleceğe yönelik beklentiler ve projeler konuşuldu.

SIKI TAKİP

Toplantıda yaptığı konuşmada Kurumun insan kaynağının verimli kullanılması konusuna dikkati çeken Genel Müdür Cavit Erkılınç, süreli yayınların mevzuata dair ödevlerini yerine getirip getirmediklerinin sıkı sıkıya takip edilmesini ve eksiklerin tamamlanması noktasında uyarı ve ikazların yapılmasını istedi.

Bölge müdürlerinin Basın İlan Kurumu ve Türk basını açısından gelir elde etme potansiyeli taşıyan projelerini dinleyen Erkılınç, “Bu projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilirsek hem Kurumumuz hem de yayınlarımız rahat bir nefes alacak. Statükocu, mevcudu koruyan, kendine belirlediği yaşam ve çalışma alanlarının dışına çıkmakta zorlanan bir yönetim anlayışı çoktan geride kalmıştır. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız, gerekirse tekeden bile süt çıkaracağız” dedi.

YA GÜÇBİRLİĞİ, YA DA DİJİTALE DÖNÜŞ

Genel Müdür Erkılınç, resmî ilan ve reklam gelirlerindeki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak fiyat tarifesine yapılacak yüksek zam oranıyla bu sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını; kimsenin “resmî ilan gelirleri gazetenin tüm giderlerini karşılayacak” yanılsamasına kapılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Erkılınç, “Ya güç birliği yapılarak nitelikli gazeteler yoluna devam edecek ya da müstakil anlamda gazeteciliğini sürdürmek isteyenler masrafların çok daha az olduğu dijital gazeteciliği sürdürecek veya dijital gazeteciliğe geçecek” değerlendirmesinde bulundu.

SİSTEMİ YANILTMAYA YÖNELİK YÖNTEM

Ziyaretçi trafiklerinde manipülasyon yapan internet haber sitelerine uyarıda bulunan Erkılınç, “BİK Analitik, internet haber sitelerinin takibini sorunsuz gerçekleştiriyor. Son birkaç aydır sistemi yanıltmaya yönelik yeni bir yöntem geliştirdiklerinin ve bizi kandırdıklarını düşündüklerinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında okur odaklı gazeteciliğe vurgu yapan Erkılınç, internet haber sitelerinin okur odaklı, özgün ve nitelikli haber üretmeleri konusunda teşvik edilmesinin önemine değindi.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından birim ve bölge müdürleri, gündemdeki konular ile yeni reklam projelerine yönelik sunumlarını gerçekleştirdi.