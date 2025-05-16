BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye’deki gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle Çukurova Kalkınma Ajansı’nda yaptığı toplantıda, yerel gazete ve internet haber sitelerinin nitelikli yayın yapmalarının zorunlu olduğunu tekrarlayarak, mevzuattaki asgari şartların düşürülmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Erkılınç, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:* “Gelinen aşamada özellikle gazetelerin asgari fiili satış adedi şartının düşürülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Mevzuatta yapılacak değişiklik, birbiriyle ilintili birçok madde ve düzenlemeyi etkilemektedir. Asgari fiili satış adedi kriterleri iller bazında belirli bir oranda hazırlandığından bir ilin talebini gerçekleştirmek; zaten olması gerekenin altında bulunan satış adedi alt sınırını daha da aşağıya çekmek anlamına gelecektir.”

“Bugün bir gazete 70 aboneye ulaşamıyor, 30 adet bayi satışı yapamıyorsa kimin ne yapması gerektiğini vicdanlarınıza bırakıyorum. İnternet haber sitelerinde asgari trafik şartını zaten yüzde 50 düşürdük. Düşürür düşürmez ne hikmetse çoğu haber sitesinin trafikleri bir anda yarıya indi. Kadro meselesine gelince onda da durum belli. Soruyorum sizlere, bir meseleyi bu kadar zorlamaya ve işin içinden çıkılmaz hale getirmeye ne gerek var?”