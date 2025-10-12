Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü kanser tarama programları, bir hayatı daha değiştirdi.Bayat ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, ilçeye gelen mobil kanser tarama aracı sayesinde meme kanserinin erken evrede teşhis edilmesiyle tedavi sürecine hızlı bir şekilde başladı.Bayat Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri tarafından yürütülen süreçte, hastanın tedavisi Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde titizlikle sürdürüldü. Yetkililer, erken tanının tedavide başarı şansını büyük ölçüde artırdığını vurguladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mobil kanser tarama araçlarının kırsal bölgelerde vatandaşlara ulaşmaya devam ettiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı: “Meme Kanseri Taraması: 40-69 yaş arası tüm kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Taraması: 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi yapılmaktadır. Kalın Bağırsak (Kolorektal) Kanseri Taraması: 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılmaktadır. Erken tehis hayat kurtarır. Sağlığınız için düzenli taramalarınızı ihmal etmeyin.

Muhabir: Haber Merkezi