Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, yaptığı açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT'de yayımlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından Erkan Yolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Editör: AA AJANS