Oda Bakanı Ahmet Şen, Halk Bankası tarafından kredi faizlerinin 10-15 puan artırılmasının, esnafın yükünü artıracağını belirterek, esnafın böyle bir yükün altından kalkamayacağını ifade etti.

Halkbank tarafından Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Esnaf ve Sanatkârlara kullandırılmış olan hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemeleri Halkbank’ın faiz güncelleme uygulamasıyla kademeli olarak 10-15 puan artırıldığını söyleyen Şen, “Söz konusu krediler her ne kadar değişken faizli kredi olarak verilmiş olsa da esnafımız lehine inisiyatif kullanılmaması, zaten zor şartlar altında faaliyet gösteren üyelerimizin yükünü daha da ağırlaştıracaktır” diye konuştu.

Esnaf ve sanatkârın, yaşadığı ekonomik sorunlarla mücadele etmek için can suyu desteği beklerken, bugüne kadar hiç yürürlüğe girmemiş olan böyle bir uygulamayla karşılaşmanın şokunu ve hayal kırıklığını yaşadıklarını ifade eden Kahveciler Odası Başkanı Şen, “Böylesine bir faiz yükünün altından Esnaf ve Sanatkârımızın kesinlikle kalkamayacağını önemle belirtmek isteriz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümet yetkililerimizden, küçük sermayelerle büyük işler yapabilmek için mücadele eden esnaf ve sanatkârımızın verdiği mücadeleyi, içinde bulundukları finansal sıkıntıları ve kredi borç yükünü göz önünde bulundurarak bu faiz artışının yeniden değerlendirilerek kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi