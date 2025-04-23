İnönü Caddesi’nde dört aracın karıştığı kazada İYİ Parti İl Başkanı Yıldız’ın kullandığı araç büyük hasar alırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmesi sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler müdahalede bulunurken, Yıldız’ın aracı çekiciyle kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi Vergi Dairesi önündü 4 aracın karıştığı zincirleme kazada İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız idaresindeki araçta vardı. Akşam saatlerindeki kazada maddi hasar meydana gelirken, İl Başkanı Erkan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi