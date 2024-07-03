Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonuna hazırlanan Çorum FK’da transfer çalışmaları sürüyor. Geçen sezonu İzmir’in 2.Lig temsilcisi Menemen FK’da geçiren 29 yaşındaki sol bek Erhan Kara ile anlaşma sağlandı.

Çorum’a gelerek sağlık kontrolünden geçen Erhan Kara, sabah antrenmanında bireysel çalışma yaptı.

Futbola Zeytinburnu’nun altyapısında başlayan ve 2014’te Fatih Karagümrük’te profesyonel olan Erhan Kara, 1461 Trabzon, Manisa FK, Pendikspor ve en son geçen sezon Menemen FK’da oynadı.

287 MAÇ 27 GOL

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 287 maça çıkan Erhan Kara, 22.918 dakika süre alırken, 27 gol atıp 8 asist yaptı.

Deneyimli sol bek, geçen sezon ise Menemen FK formasıyla 13 resmi maçta 857 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.