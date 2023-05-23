Seçim çalışmaları kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte mahalle muhtarlarını ziyaret eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar hem sorunları dinledi hem de talepleri not aldı.

Seçim sürecini başarılı bir şekilde organize ederek 2. Turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Erhan Akar, “Muhtarlarımızla mahallerimizin eksikleri nelerdir neler yapabiliriz manasında ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Hizmetlerimize durmadan yorulmadan devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni asrındaki hayal ve hedeflerini “Türkiye Yüzyılı” vizyonu başlığı altında topladıklarını, sonra da seçim beyannamesiyle, bu vizyonun ilk beş yıldaki somut adımlarını sıraladıklarını anlatan Akar, “Biz dersimizi iyi çalıştık. Merkez İlçe’de de AK Parti’ye kırsaldan çok oy oldu. Bu da Merkez İlçe’nin nasıl çalıştığının delilidir. Biz ders yapıyoruz, çok çalıştık, iyi hazırlandık, şimdi 28 Mayıs’ta ben vatandaşlarımla birlikte yine ülke ortalamasının üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı yeniden seçtireceğiz” dedi.