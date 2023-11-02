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Çorum’un Mecitözü ilçesi Körücek köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Özkan Topcu’nun eşi Ergül Topcu, genç yaşta hayatını kaybetti.



Körücek Köyü eski muhtarı İrfan Topcu ile eşi Hacer Topcu’nun gelini, Çorum Merkez Üçköy Köyü’nden Sultan ve Erdoğan Solmaz’ın kızları, Saime ve Hasan Topcu’nun yengeleri, Özkan Topcu’nun eşi Ergül Topcu (43), rahatsızlığından dolayı uzun süredir tedavi görüyordu. 8 yıldır hayat mücadelesi veren Ergül Topcu, sevenlerini üzüntü içinde bırakarak yaşama veda etti.



YÜREK PARÇALAYAN CENAZE

2 kız çocuğu annesi olan Ergül Topcu’nun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen helallik alma ve Hakka yürüme erkânının ardından, Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılırken, geride kalan 2 kız çocuğu ise annelerinin toprağa verilişini gözyaşları arasında izledi.