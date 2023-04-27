Çorumlu güreşçi Eren Kalkan, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen 2.Ulubeyler Yağlı Güreşlerinde şampiyon oldu.

Ulubeyler mahallesindeki Güreş Arenasında düzenlenen güreşlerde, küçük orta boyda mücadele eden Eren Kalkan, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Güreş hayatını Ankara ASKİ’de sürdüren Sungurlulu güreşçi, final müsabakasını da kazanarak, sezonun ilk şampiyonluğunu elde etti.

Güreş severlerin büyük ilgi gösterdiği ve büyük heyecanla izlenen başpehlivanlık güreşlerinde ise, finalde Tanju Gemici’yi yenen Ertuğrul Dağdeviren şampiyon oldu.

(Hüseyin AŞKIN)