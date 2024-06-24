21-23 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen güreşlere farklı kategorilerde 1623 pehlivan katıldı. Çorum’dan da pehlivanların mücadele ettiği dev organizasyonda, küçük orta boyda mücadele eden Çorumlu güreşçi Eren Kalkan, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

ALİ GÜRBÜZ BAŞPEHLİVAN

Kırkpınar’ın provası olarak nitelendirilen güreşlerde başpehlivanlığı ise finalde Yusuf Can Zeybek’i yenen Kırkpınar şampiyonlarından Ali Gürbüz aldı.