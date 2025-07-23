2022-2024 sezonları arasında Çorum FK formasını 1.5 sezon terleten Eren Aydın daha sonra Boluspor ve Sarıyer’de forma giydi. Bonservisi Galatasaray’da olan genç golcü kulübünün kendisini yeniden satış listesine koymasının ardından 2025-2026 sezonu için menajerleri aracılığı ile takım arayışına girdi. 22 yaşındaki genç golcü için önceki gün Serik Belediyespor devreye girdi. Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Antalya temsilcisinin transferi birkaç gün içerisinde netleştirmesi bekleniyor.

Muhabir: RIFAT KARA