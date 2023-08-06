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Galatasaray’ın, sözleşmesini 3 yıl uzattıktan sonra Çorum FK’ya tekrar kiraladığı Eren Aydın geçen sezona Sarıyer’de başlarken, İstanbul ekibiyle 24 resmi maça çıktı ve 1.685 dakika süre aldı. Bu maçlarda 2 gol atan Eren Aydın, 6 sarı kart gördü.

Devre arasında Çorum FK’ya kiralık gelen Eren Aydın, 13 lig maçında 869 dakika sahada kaldı ve 4 gol attı. 20 yaşındaki golcü futbolcu 1 de sarı kart gördü.

Galatasaray’dan bonservisi ile prensip anlaşmasına varılan 22 yaşındaki sol bek Süleyman Luş’un ise imza için evrakları bekleniyor. Genç sol bekle 3 yıllığına anlaşma sağlanmıştı.