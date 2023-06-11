Sezonun ilk yarısını Sarıyer’de, ikinci yarısını ise Çorum FK’da kiralık olarak geçiren Eren Aydın, Çorum FK formasıyla Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Tarsus İdmanyurdu (2) maçlarında olmak üzere toplamda 4 gol attı. 23 yaşındaki golcü futbolcunun Çorum FK ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona ererken, sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray tarafından sezon öncesi hazırlık kampına davet edildiği öğrenildi.

Genç golcü, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çorum’a veda ederken, “Her şey için teşekkürler Çorum FK. Yuvaya dönme zamanı” ifadelerini kullandı.

Eren Aydın, Çorum FK formasıyla 13 lig maçında 868 dakika süre alırken, 4 gol atıp 3 asist yaptı.