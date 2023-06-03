Satrançdan sonra bilardo branşında da önemli çalışmalara imza atmaya başlayan Altın Hamle Spor Kulübü ilk Avrupa Şampiyonası’na ilk sporcusunu gönderdi. Altın Hamle Gençlikspor’un başarılı bilardocusu Eren Arslaner Finlandiya’da başlayan Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası’na ilk maçına çıktı.

Kulüp Başkanı Mesut Çetinoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, Eren Arslaner’in hem Çorum’u hem de kendi kulüplerini başarıyla temsil edeceğine inandıklarını ifade etti. Eren Arslaner’in yetişmesinde Çorum Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç’ın büyük katkısı olduğunu belirten Çetinoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da desteklerinden ötürü teşekkür etti.