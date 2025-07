Esnafı gezen AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletçe tarihi bir dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, “41 yıllık parantez kapanmaktadır.” Bu ifade, terörün kökünün kazındığı, huzur ve güven ortamının perçinlendiği yeni bir dönemin habercisidir. Bu büyük ve kutlu yürüyüşte, milletimizin kardeşlik iklimine adım attığı bu yeni süreç; hem Çorum’umuz hem de aziz milletimiz için yepyeni bir başlangıç, taze bir umut olmuştur.

Bizler de bu çağrıya kulak veriyor, evlerimizi ve iş yerlerimizi ay yıldızlı şanlı bayrağımızla süslüyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın! Her pencereden birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz görünsün! Unutmayalım ki bugün bayrak asmak, sadece bir sembol değil; bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, birliğimize ve terörsüz bir Türkiye’ye olan inancımızın en gür sesle ilanıdır.

Haydi Sungurlu! Bu tarihi sürece hep birlikte ortak olalım. Her mahallemizi, her sokağımızı, her evimizi al bayrağımızla donatalım!" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi