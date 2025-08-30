*** Bugün 30 Ağustos…Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında, emperyalist işgal projesini yırtıp attığımız Büyük Zafer’in 103. yıldönümü.

*** Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları “vatan” yapmak için, aziz bayrağımızı kanlarıyla ala boyayan İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi, saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.

*** Tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuş, tarihin en haklı, en şanlı bağımsızlık destanını yazmış bu millete, Sevr denen kölelik anlaşmasının yeniden dayatılmaya çalışıldığı şu günlerde, Ulu Önder’in “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” vecizesini bir kez daha hatırlatmanın tam zamanıdır.

*** Çağdaş ve demokratik cumhuriyeti yok etmek, Türk halkını kendi vatanında köleleştirmek için BOP adı altında kurulmaya çalışılan emperyalist pusuları, iki yüzlü tezgâhları boşa çıkarma kararlılığımızı bir kez daha haykırıyor ve diyoruz ki: Sevr’i bir daha yırtıp atacağız!