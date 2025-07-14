İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını, 33'ünün tutuklandığını, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek diğerlerinin işlemlerine devam edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, 2025 yılındaki FETÖ operasyonlarında, 910 kişi tutuklandığı bilgisini vererek bin 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı: "Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'taki operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Muhabir: İHA AJANS