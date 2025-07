Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında dün PKK’nin silah bırakmasına değinen Erdoğan, İttifak ortağı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla bir dizi adım attıklarını ve çok hassas, çok temkinli bir süreç yönettiklerini dile getirdi.

Erdoğan’ın konuşmasının devamında şunlara değindi:

“Bilindiği gibi terör örgütü, İmralı'nın da çağrısıyla kongresini topladı ve kendisini feshettiğini açıkladı. Dün de örgüt, aldığı kararı hayata geçirdiğini, özellikle de bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye, uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. Bugün, unutmayalım, yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.”

“BİR AL-VER SÜRECİNİN NETİCESİ DEĞİL”

“Son dönemde takip ettiğimiz terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik, bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Ancak, herkes şundan emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını asla öne eğdirtmeyiz.

En başta bütün Türkiye'nin şunu bilmesini isterim; ittifak ortağımız MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun, milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak, takdir edersiniz ki hiç kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde şahsımın ve işte burada olanlar ve olmayanlarla birlikte ak kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını da hiç kimse sorgulayamaz.”

“Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap; 86 milyon, her bir vatandaşımız kazanmıştır. Tekrar altını çiziyorum; birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, devletimize, milletimize, huzurumuza, devletimizin onur ve gururuna kasteden, kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız, içinde bulunmayız, böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz.”

“Şimdi oturup konuşacağız. Silahlarla değil. Yüz yüze, gönül gönüle konuşacağız. Kürt kardeşim meselen mi var, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var, diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek.”

“Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye’deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu. Suriye hükümeti ve uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Orada da terör defterinin kapanacağına, kardeşliğin kazanacağına yürekten inanıyorum.”

“SÜRECİN YASAL İHTİYAÇLARINI KONUŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM’de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP ve DEM heyetiyle de bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.”

“DEM HEYETİ İLE OTURDUK KONUŞTUK”

“DEM heyeti, meclis başkanımızla (Numan Kurtulmuş) görüştüler. Meclisimizin sunacağı katkının kritik önemde. Rahmetli Sırrı Süreyya kardeşimizle ardından Pervin Buldan hanımefendi ve Mithat Sancar beyefendiyle bir araya geldik. Oturduk, konuştuk. Demek oluyormuş. Daha güzel şeyler olacak.”

“AK Parti, MHP ve DEM; biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok, kucaklaşacağız, konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz.”

“Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. İstikrarla geleceğe yürüyecek. Çok farklı bir Türkiye’ye en kısa zamanda kavuşacağız. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gereğini yaparız.”

