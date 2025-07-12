Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, ASM’ye gelmeyen vatandaş nedeniyle aile hekimlerinden kesilen ücret uygulamasını “akla ziyan” olarak nitelendirdi. Yetkin, yeni düzenlemede sürenin bazı hasta gruplarında 1 yıla çıkarılmasının ise çözüm olmadığını belirtti.

“20 GÜNLÜK BEBEKTEN 6 AY ASM’YE

GELMEDİ DİYE ÜCRET KESİLDİ!”

Aile sağlığı merkezlerine (ASM) uzun süredir gelmeyen hastalar nedeniyle aile hekimlerinden yapılan ücret kesintilerinin sağlık camiasında büyük tartışma yarattığını kaydeden Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, yaşanan mağduriyetleri dile getirerek ses getiren bir açıklama yaptı. Yetkin, “Daha 20 günlük bir bebeğin doğduğunda tüm takiplerinin yapılmasına rağmen, 6 ay içerisinde ASM’ye hiç gelmediği gerekçesiyle bizden ücret kesiliyor. Bu, akıl alır gibi değil” diyerek tepkisini gösterdi.

SÜRE UZATILDI AMA SORUNUN TEMELİ HÂLÂ ÇÖZÜLMEDİ

Aile hekimlerinin uzun süredir karşı çıktığı uygulamalardan biri olan gelmeyen hasta nedeniyle ücret kesintisinin yeni yönetmelikle yeniden düzenlendiğini kaydeden Yetkin, “Artık bu süre bazı hasta gruplarında 6 ay değil, 1 yıl olarak belirlendi. Ancak hekimler, bu değişiklikten memnun değiller, bu süre 10 yıla da çıkartılsa vatandaşa sorumluluk verilmeden, tek taraflı tüm sorumluluğun aile hekimlerine yüklenmesini kabul etmediklerini belirttiler” dedi.

Dr. Yetkin, bu konuda şöyle konuştu:

“Bugün yayınlanan yönetmelik, itirazlarımızın ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Ancak sürenin uzatılması, temel sorunu çözmedi. Hasta gelmiyorsa, bunun sorumluluğu sadece hekime yüklenemez ve onlardan ücret kesintisi yapılamaz.”

ASM’YE GELMEYEN SAĞLIKLI BİREY

HEKİME CEZA GETİRİYOR

Aile Hekimliği uygulamasında sorumluluğun tek taraflı olmaması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bireylerin de sağlık takibinde sorumluluk alması gerektiğini belirten Yetkin, “Hekimin görevi, başvuran hastaya en iyi hizmeti sunmaktır. Sağlıklı bir bireyi evinden çıkartıp ASM’ye getirmek bizim görevimiz değil” ifadelerini kullandı.

“HAKLISINIZ” DEMEK İÇİN 8 AY BEKLEDİLER!

Dr. Yetkin, sadece ücret kesintisi değil, antibiyotik ve mide ilaçlarında kısıtlama getirildiği ve vatandaşın mağdur olduğunu belirtti. Bu konuda da eleştirilerini şöyle dile getirdi:

“Biz bu konularda aylar önce uyardık. Şimdi geri adım atıldı. ‘Haklısınız’ demek için neden 8 ay beklediniz? Bu, sahaya danışılmadan karar alındığını gösteriyor.”

“BİZLER ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN DEĞİL,

GERÇEK ÇÖZÜMDEN YANAYIZ”

Dr. Yetkin’in dikkat çektiği bir diğer konu da Aile Sağlığı Çalışanlarının yaşadığı ücret adaletsizliği oldu. Sistemin tüm paydaşları için kapsayıcı bir çözüme ihtiyaç olduğunu söyleyen Yetkin, “Sadece hekimler değil, aile sağlık çalışanlarımız da mağdur durumda. Bu adaletsizlik son bulmalı” dedi.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Yetkin, “Özellikle aile hekimine başvuru yapmayan vatandaşlar nedeniyle aile hekimlerinden kesinti yapılma süresinin 6 ay yerine 1 yıla uzatmış olmasını kabul etmediğimizi bildirir mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna duyururuz” dedi.

“UMARIM AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA ULAŞIR”

Açıklamasının sonunda umutlu bir mesaj veren Yetkin, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

“Çözümün anahtarı belli. Saha ile birlikte, bilimsel verilerle oluşturulmuş bir sistem kurmak mümkün. Umuyoruz ki Aile Hekimliği Sistemi hak ettiği güzel yarınlara kavuşur.”

Muhabir: Haber Merkezi