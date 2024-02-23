Dünya’nın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’te imzası olan üç kişiden biri olan Kraliçe Puduhepa, tiyatro eseri haline getirildi. Erdal Şahin’in yazıp yönettiği oyun, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de İzmir Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Arkadaş Sanat Akademi oyuncularının sahne aldığı oyun, ilk kez seyirci ile buluşacak.

Erdal Şahin, oyunun içeriği hakkında şu bilgileri aktardı: “Geçmişi anlamadan bugünü ve yarını yeterince doğru yorumlayamayız. Bu nedenle üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarının dünü ve yarını arasında köprü olma görevi de biz yaşayanlara düşmekte. Binlerce farklı kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim toprakların hikayesi bir şekilde evrenselleştirilmeliydi. Tarihin geniş havuzunda kendisine çok az bir yer ayrılmış batılı ülkeler bu bilinçle hareket ediyor ve bilim, sinema, müzik, tiyatro gibi her türlü yol ve yöntemi kullanarak geçmişi bugüne ve geleceğe taşıyabiliyor.

“Kraliçe Puduhepa” Tiyatro oyununu tam da bu nedenle kaleme aldım. Kleopatra’dan yüzlerce yıl önce yaşamış bu kraliçenin, kadının varoluşundaki gücü açısından tanınır olmaması da ne yazık ki bizlerin ilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Kimdir Puduhepa? Yazılı tarihin bilinen en güçlü kadını. Dünya’nın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barışında imzası olan üç kişiden biri. Yaklaşık üç bin üç yüz yıl önce imzalanan bu antlaşmanın yazılı olduğu tabletin büyütülmüş kopyası New York’taki Birleşmiş Milletler Binasının girişinde asılıdr. Antlaşmanın tarafları Mısır adına Firavun 2.Ramses, Hititler adına ise Kral 3.Hattuşili ve eşi Kraliçe Puduhepa’dır.

“Kraliçe Puduhepa” oyunu da tarihin bu en güçlü kadınını bilinmeyen yönleri ile ortaya koymakta, kendisinden otuz yaş büyük bir krala eş, Hitit Devleti’ne ise Tavannana yani Ana Kraliçelik yaptığı yıllarda yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Tarihsel olarak gerçeklikten yola çıkan oyun, kurgusu ile de izleyenleri binlerce yıl öncesinde adeta bir zaman yolculuğuna çıkarmakta. Müzik ve dansları ile de seyirciye keyifli bir zaman sunmakta olan oyunumuz 2 Mart 2024 Cumartesi Günü Kültürpark'ta (Fuar alanı) bulunan İzmir Sanat'ta ilk kez seyirci ile buluşacak. Ücretsiz olarak izleyebileceğiniz Kraliçe Puduhepa'ya İzmir'de yaşayan dostlarımı beklerim.”

Editör: HABER MERKEZİ