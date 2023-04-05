Erdal Erzincan, 9 Nisan’da günü saat 20.30’da Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda en güzel türkülerini sevenleri için okuyacak. Konserin biletleri; Atatürk Lisesi arkasında bulunan Maya Cafe ile Gazi Caddesi Halkbank karşısında bulunan Erdem Optik’ten temin edilebilecek.

Konserle ilgili bilgi almak isteyenler ise organizatör Caner Ergan’ın 0 549 251 33 06 nolu telefonunu arayabilecek.

Caner Ergan, sanata ve sanatçıya verdikleri destekten dolayı; Bıcı Bıcı Halı Yıkama, Gülenay Turizm, Dede Bağlama, Çınar Yemek firması ve Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği’ne teşekkür etti.

(Haber Merkezi)