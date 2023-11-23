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Av. Ercan Daşdan önceki gün parti binasında düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıklayarak seçilmesi halinde neler yapmayı hedeflediği de anlattı.

“ÖNCELİĞİM ÇORUM”

Çorum’un sorunlarını çok iyi bildiğini vurgulayan ve bu sorunların çözümü için göreve talip olduğunu anlatan Ercan Daşdan konuşmasında şunları söyledi. “Hepinizin de bildiği üzere uzun yıllardır siyasetin içerisinde yer alan ve çeşitli kademelerinde görev yapan bir kardeşiniz olarak bugün bu göreve talip oluyorum. Geçmişte yapmış olduğumuz tüm görevlerde öncelikli amacımız ve düşüncemiz her zaman Çorum‘un ve Çorum insanının menfaati olmuştur.

“TÜM KESİMLERLE

İSTİŞARE YAPACAĞIZ”

Aldığımız kararlarda hep bu düşünce ile hareket etmeye gayret göstermişimdir. Bundan sonrada eğer bizlere Çorum Belediyesini yönetme görevi verilirse yapacağımız tüm çalışmalarda bu düsturdan ayrılmadan hareket edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca belirtmek isterim ki bu görevi yaparken toplumun tüm kesimleri ile birlikte istişareye ciddi önem vereceğiz. Kimseyi ötelemeden ötekileştirmeden çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.



“ÇORUM'U BİLİYORUM”

Allah nasip ederse Çorum’a yakışır ciddi ve liyakatli bir kadro ile hemşerilerimizin hizmetinde olacağız ve Çorum’u ülkemizin yıldız şehri haline getireceğiz. Yine hepinizin de bildiği üzere bizler bu memlekette doğduk bu memlekette yaşıyoruz ve bu memlekette yaşamaya devam edeceğiz. Memleketimizin her mahallesini her sokağını gayet iyi biliyoruz.

“SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Memleketimizin sorunlarından ve eksiklerinden bilgi sahibiyiz yapılması gereken şeyleri çok iyi biliyoruz çünkü biz memleketimizi çok seviyoruz. Ayrıca yine bizlere bu görevin verilmesi halinde partimizin ve parti teşkilatlarımızın emrinde olacağımızı da buradan özellikle belirtmek istiyorum.”