Çorum’un tanınmış avukatlarından Ercan Daşdan, 6 Ekim 2024 tarihinde yapılacak Çorum Barosu Olağan Genel Kurulu’nda kendi ekibiyle birlikte yönetime talip oldu.

BARO SEÇİME GİDİYOR!

Çorum Barosu’nda 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde olağan genel kurul yapılacak. 6 Ekim Pazar günü yapılacak seçimler öncesi 2 dönemdir Baro Başkanlığı yapan Turan Kalıpcı’nın karşısına camianın sevilen isimlerinden Ercan Daşdan rakip olarak çıkıyor.

GENÇ VE DİNAMİK LİSTE

Gençlerin sesine kulak vererek dinamik bir liste hazırlığı yapan Daşdan’ın güçlü bir yönetim ile seçime katılacağı öğrenildi. Ercan Daşdan ve ekibinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu arada, baro başkanlığı seçimi, 6 Ekim Pazar günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılacak. İki adayın yarışacağı seçime avukatların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ