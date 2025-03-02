Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayında tutulan oruçların, verilen fitre, zekat, sadaka ve yapılacak tüm iyiliklerin, Allah'ın bahşettiği sayısız nimetlere karşılık bir şükür ifadesi olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, rahmet ve bereket mevsimine yeniden kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Bu gece ilk teravih ve sahurla ramazan ayının idrak edilmeye başlanacağını anımsatan Erbaş, ramazanın İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Erbaş, ramazan ayının iman, salih amel ve güzel ahlakla tezyin edilmiş bir hayatın idrakine erdiren manevi bir eğitim dönemi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İbadet şuurunun arttığı, iradelerin sabır ve tevekkülle eğitildiği, şefkat ve merhametin kuşanıldığı, gönüllerin bencillik ve tamahkarlık hastalığından kurtarıldığı bu ayda müminler, huzurlu bir iklimin manevi hazzını yaşarlar. Hiç şüphesiz ramazan ayını önemli kılan en büyük özellik, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delili Kur'an-ı Kerim'in bu ayda, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde nazil olmaya başlamasıdır. O Kur'an ki onunla irtibat kuran yücelir. Onu kılavuz edinen istikamet bulur. İnsana Rabb'ini, kainatı, hayatı, varoluşun gayesini tanıtan Kur'an, hak ve hakikatin, adalet ve merhametin, edep ve hikmetin, dahası bütün yüceliklerin kaynağıdır."

Kur'an-ı Kerim ile mübarek kılınan ve bünyesinde birçok ibadeti barındıran ramazan ayına mahsus ibadetlerin başında, orucun geldiğine işaret eden Erbaş, oruç tutmanın bir irade, terbiye ve takva eğitimi olduğunu bildirdi.

Erbaş, bu ayın iftarıyla paylaşmayı, sahuruyla bereketi, sadakalarıyla yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Yapılan iyiliklerin kat kat karşılık bulacağı inancıyla bizlere, hem Rabb'imize ve kendimize hem de çevremize ve diğer insanlara karşı sorumluluklarımızı bir kez daha gözden geçirme, yaşantımızı muhasebe etme, arzu ve isteklerimizi sınırlama fırsatı verir. Nihayetinde bu ayda oruçlarımız, fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız ve yapacağımız tüm iyilikler, yüce Rabb'imizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşılık bir şükür ifadesi olur. Dolayısıyla idrak etmekle büyük bir sevinç yaşadığımız bu bereket mevsimini hakkıyla değerlendirmenin gayreti içinde olmalıyız."

Ramazan ayında her fırsatta Kur'an okunması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bu mübarek mevsimin merhamet ikliminden istifade ederek, başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların, sistematik katliam, işkence ve tacizlerin son bulması için yüce Mevla'ya dua etmeliyiz." değerlendirmesini paylaştı.

Editör: AA AJANS