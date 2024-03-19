YRP Çorum Seçim Koordinasyon Merkezi Hürriyet Parkı arkasındaki Tarihi Kent Meydanı’nda açıldı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Nurettin Gül, Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İl Başkanı Nuri Kuşcu, YRP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri ile YRP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ndeki adaylarının katılımı ile düzenlenen açılış için ilimize gelen Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, 31 Mart’ta belediyelerde, 2028 yılında ise ülke genelinde iktidar olacaklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’a Çorum'da vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Yeni Kent Meydanı’nda yapılan miting gibi açılışa binlerce Çorumlu katıldı. Miting alanının yapılacağı alanda ilimizin temel sorunlarından demiryolu ve havaalanı ile ilgili karikatür afişler de dikkat çekti.



YRP’nin Çorum’un ilçe Belediye Başkan adaylarının birer birer halkı selamlaması ile başlayan programda İl Başkanı Nuri Kuşcu seçim yasakları başlayana kadar kapı kapı dolaşarak Çorum insanının gönlüne gireceklerini söyledi. Kuşçu seçim afişlerine zarar verilmesine de tepki göstererek yılmayacaklarını vurguladı.

YRP Çorum Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç ise seçim otobüsünden halka seslendi. Baba ocağında 29 Ocak’tan sonra yeniden bismillah dediklerini söyleyen Anaç, ikinci Milli Görüş ve ikinci Erbakan döneminin gönül coğrafyasındaki tüm mazlum milletlere umut olduğunu ve YRP’nin her geçen gün güçlendiğini kaydetti. Yaşar Anaç, Çorum’u yeniden Mili Görüş Belediyeciliği ile buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

YRP Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Gül ile Mehmet Aşıla da konuşmalarında Çorum’a geldiklerinden beri gördükleri heyecanın 31 Mart zaferi için umutlarını yeşerttiğini vurguladı. 31 Mart’ta rantçı, heykelci ve örgütçe belediyecilik anlayışını yerle bir edeceklerini de belirten Gül ile Aşıla “Milli görüşün ikinci 40 yılında yeni zaferlere adım adım ilerliyoruz” şeklinde konuştular.



Daha sonra büyük bir coşku ve sloganlar eşliğinde kürsüye gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ülkede yaşanan sıkıntılara değindi. 31 Mart akşamı oylarını artıracak tek partinin YRP olacağını, 2024’te yerel yönetimlerde, 2028 yılında ise Türkiye genelinde yeniden Milli Görüş iktidarının yaşanacağını kaydeden Fatih Erbakan, partilerine gösterilen ilgi nedeni ile tüm Çorumlulara teşekkür etti.

YRP’nin 6 ay içinde 260 bin olan üye sayısının yüzde 85 artarak 480 bine ulaştığını, seçime kadar 500 bini geçeceklerini kaydeden Fatih Erbakan, Çorum’da da üye sayılarının yüzde 100 arttığını bildirdi. Türkiye’nin her yerinde YRP’nin konuşulduğunu, Çorum’un da adım adım Milli Görüş iktidarına gittiğini ve tüm ambargolara rağmen milletimizin bu sefer değişim istediğini anlatan Fatih Erbakan; “Bunun en büyük nedenlerinden biri ekonomik sıkıntılardır. Dar gelirli milyonlar, çiftçi, köylü, emekli, borçtan, vergiden fakirlikten, yoksulluktan muzdarip durumda. İktidara simit ve çay hesabı yaparak gelen yoksulluğu ortadan kaldıracağız diye gelen iktidar bugün de iktidar. Bugün milletimiz hurma ve pide hesabı yapmak zorunda kalıyor. Bu milleti açlık grevine mahkum ettiler. 1 tane hurmanın teki Ankara’da 8 TL. 4 kişilik aile iftarda 3 tek hurma 1 bardak çay, su ve çeyrek pide yese bu ailenin aylık masrafı 10 bin TL’yi geçiyor. Emekli maaşı bugün ne kadar 10 bin TL. Asgari ücret 17 bin TL. Bu mönüde yoğurt, süt, çorba, tatlı, pilav, makarna, salata, ana yemek yok. Et ve tavuk zaten yok. Zeytinyağı, ayçiçek yağı yok. Bir asgari ücretli ve emeklinin bunu karşılama şansı yok. Açlık grevi yapmanın maliyeti bile 10 bin TL’yi geçmiş durumda” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı sağlıklı Ramazan mönüsünde 4 kişilik ailenin giderinin 32 bine ulaştığının gözler önüne serildiğini, yoksulluk sınırının 53 bin TL’ye ulaştığını, sosyal yardım alanların 5 milyona çıktığını, emekli maaşı ile 5 kilo pastırma bile alınamadığını belirten Erbakan, aslında ülkenin parasının olduğunu ancak lüksten şatafattan ödün vermeyen, faize ranta para akıtanların emekliye para bulamadığını bildirdi.



Geçmişte bu sorunları çözdüklerini ve yine çözebileceklerini belirten Erbakan, iktidarın 22 senede vergi, özelleştirme gelirleri ile 3.9 trilyon dolar para topladığını, bunun yüzde 1’inin bile dar gelirliye verilmediğini, bu milletin 31 Mart’ta gereken cevabı vereceğine inandığını da anlatan Fatih Erbakan: “Milletimiz rantçı belediyecilikten bıktı. Rantçı ve heykelci belediyecilikten bıkan millet Milli Görüş’ün ahlaklı belediyeciliğine ve YRP’ye koşuyor. Onun için 31 Mart’ta sandıklar patlayacak” şeklinde konuştu.

Filistin sorununa da değinerek 7 Ekim’den beri ülkemizden bu ülkeye ihracatın durmadığını, Büyükelçinin geri çağrılmadığını, Kürecik Radarı ile İncirlik Üssü’nün kapatılmadığını ve yetkililerin gerekeni yapmadığını da anlatan Erbakan Çorum’dan gerekli adımların atılması çağrısında da bulundu.