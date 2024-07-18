En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının beklentileri karşılamadığını ifade eden Erbakan, açlık sınırının çok altındaki maaşlarla adeta süründürülen emeklilere yapılan bu zammın hükümetin adaletsiz tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Erbakan, emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, “10 bin TL ile geçinemeyen emeklimizin 12 bin 500 TL ile geçinmesini beklemek ya bir akıl tutulmasıyla ya da milletin derdinden derin bir kopuşla açıklanabilir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak vergilerde yapılan artış ve zamların emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını belirten Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti: “Açlık sınırının çok altındaki maaşlarla adeta süründürülen emeklilerimizin en düşük seviyede maaş alanları ayda 12 bin 500 liraya, diğerleri ise sıfır artışa layık görüldü. Açıklanan bu rakam, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi çağrımızdan ve beklentimizden uzak kalmıştır. Ayrıca ödenen prim gün sayısına göre emeklilerimizin maaşlarında bir iyileştirme olmayacağı, bu hususta hükümetin adaletsiz tutumuna devam etmekte ısrarlı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan 2 bin 500 TL tutarındaki artış, yüzde 25’lik bir iyileştirmeye tekabül ediyor olsa da zammın yapıldığı taban olan 10 bin TL çok sembolik bir rakamdır. Geçen yıla göre vergilerde yüzde 120 ila yüzde 200 oranında artışa gittiniz. Temmuz ayıyla birlikte konut kiralarına yüzde 65 oranında zam yapılmasının önünü açtınız. Elektriğe yüzde 38 oranında zam yaptınız. Gıda fiyatlarını ise kontrol edemez bir durumdasınız. TÜİK enflasyonu dahi yıllık yüzde 75 seviyesinde seyrediyor”

Fatih Erbakan, emeklilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Böylesine bir ekonomi ortamında emeklinin 12 bin 500 TL ile yaşamını idame ettirmesini beklemek bir yana, emeklilerimizin verdiğiniz zamlardan memnun olmasını ummak, bu zammı bir müjdeymiş gibi açıklamak, en hafif ifade ile devekuşu gibi başını kuma gömmektir" ifadelerini kullandı.

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Emeklilerin ülkenin kalkınması için çalıştığını ve yeterince prim ödediğini belirten Erbakan, "Emeklilerimize hükümetin yıllardır süregelen ekonomik başarısızlığının faturasının ödetilmesi asla kabul edilemez. Tüm uyarılarımıza rağmen borç-faiz-zam-vergi ekonomisi ile küreselcilere ödediğiniz faizlerin, kamuda durduramadığınız israfın, holdinglere ödediğiniz milyarlık garantilerin ve affettiğiniz vergilerin acı faturasını bugün emeklilerimize ödetmektesiniz" dedi.Yapılan zamların bütçeye maliyetinin sadece 33,2 milyar TL (1 milyar dolar) olduğunu belirten Fatih Erbakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i emeklilerin haklarını savunmaya davet etti.