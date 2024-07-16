AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle birlikte Meclis'e sevk edilecek olan en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Yaklaşık 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını, yurt dışı çıkış harcının da 150 liradan 500 liraya çıkarılacağını belirtti.

Emeklilerin maaş ödemelerinin başlayacak olmasından dolayı mağduriyet yaratılmayacağını ve farkların kanun taslağının kanunlaşmasıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirten Güler, emeklilere seyyanen zam olmayacağını da belirtti.

Emekilere yapılacak zam önce komisyona gelecek, komisyondan sonra TBMM Genel Kurulu'nda tartışılacak ve yapılacak oylama sonucu kanunlaşarak yürürlüğe girecek.

Abdullah Güler'in açıklamalarından satır başları:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL

Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12500 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır. Biz OVP'ye bağlılık, bütçe disiplinini sağlamak için bunu uzun dönemde çalışıyoruz. Bunun mevcut bütçe imkanlarının karşılığını da sağlamak zorundaydık. 53 maddelik teklif içinde bunun karşılandığını belirlemek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini ifade etmek isterim. Kanunlaşma süreci var, yürürlüğünü mağduriyet oluşturmadan devam ettireceğiz. Bu aydan itibaren olmak üzere emekli maaşları düzenlenecek.