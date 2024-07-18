Merkeze bağlı Teslim köyünde dün etkili olan dolu yağışı ekili Ayçiçek ve nohut tarım arazilerine zarar verdi.

Teslim köyünde şiddetli dolu yağışı ayçiçeği başlarını adeta delik deşik ederken, mısır ve bahçelerde ekili sebzeleri yerle bir etti. Tarım arazileri adeta göle dönüşürken, ekili mahsuller tamamen zarar gördü.

Köyün eski muhtarı Ünal Doğrusöz, "Bahçelerimizde ele alınacak tek bir meyve kalmadı, kime anlatacağız derdimizi bilmiyoruz" dedi.

Ekili Ayçiçek ve nohut arazilerinde tüm mahsullerin zarar gördüğünü anlatan Doğrusöz, "Köyümüzde 25 dönüm nohut eken bir çiftçimizin tek bir dalında nohut kalmamış. Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.