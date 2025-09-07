Çorum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meryem İpek, epilepsi hastalığına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Dr. İpek, epilepsinin beynin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde aşırı yük boşalmasıyla bozulduğu yaygın bir nörolojik hastalık olduğunu söyledi.

Epilepsi nöbetlerinin, beyinde ortaya çıkan ani elektriksel aktivite patlamaları sonucu gerçekleştiğini belirten İpek, semptomların nöbet türüne göre değiştiğini ifade etti. Bu belirtilerin kas seğirmesi, bilinç kaybı, göz seğirmesi, kas sertleşmesi veya boş bakışlarla kendini gösterebileceğini aktardı.

Dr. İpek, tek bir nöbetin epilepsi anlamına gelmediğini, hastalığın tekrarlayan nöbetlerle karakterize olduğunu vurguladı. Türkiye’de yaklaşık 800 bin epilepsi hastası bulunduğunu dile getiren İpek, genetik faktörler, doğum travmaları, beyin kanamaları veya tümörlerin epilepsiye yol açabileceğini belirtti.

Epilepsi tanısında EEG’nin yardımcı olduğunu, tedavide ise antiepileptik ilaçların temel yöntem olduğunu söyleyen İpek, “Hastaların %65-70’i tedaviyle kontrol altına alınabilirken, %30-35’inde nöbetler devam edebiliyor. Dirençli olgularda cerrahi yöntemler de uygulanabiliyor” dedi.

Nöbet anında yapılması gerekenlere de değinen İpek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Panik yapmayın, hastayı güvenli bir şekilde yere yatırın. Çevrede zarar verebilecek eşyaları uzaklaştırın. Sıkı giysileri gevşetin, başını destekleyin. Hastayı yan çevirerek nefes yolunu açık tutun. Nöbetin kendiliğinden sonlanmasını bekleyin.”

Dr. İpek, nöbetin 5 dakikadan uzun sürmesi, tekrarlaması veya hastanın bilincinin açılmaması durumunda acilen 112’nin aranması gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi