Dünya genelinde her yıl yaklaşık 4 milyon, Türkiye’de ise 100 bin kişinin sigaradan yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, sigara kullananlarda kanserden ölüm oranının içmeyenlere göre 15-25 kat daha fazla olduğu bildirildi. Ayrıca yapılan araştırmalarda, her bir sigaranın insan ömründen yaklaşık 12 dakika çaldığı belirtildi.

Çorum’da sigara bırakmak isteyenler için çeşitli destekler sunulduğunun belirtildiği açıklamada, “Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde kurulan Sigara Bırakma Poliklinikleri, hekim kontrolünde ücretsiz medikal ve psikososyal destek sağlıyor. 2025’in ilk sekiz ayında 655 kişi ilk kez polikliniklere başvurdu, toplam başvuru sayısı 1.171’e ulaştı.

Ayrıca kamuya açık alanlarda 285 kişiye karbon monoksit ölçümü yapılarak, sigara bağımlılığı ve zararları konusunda farkındalık oluşturuldu” denildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Eylül’ü sigarasız gün olarak ilan ederek tüm vatandaşları tütün ve tütün mamullerinden uzak durmaya davet etti ve “Sigaraya değil, hayata bağlanın” mesajı verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ