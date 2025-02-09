Enginyurt’un Çorum’da yapmış olduğu açıklamalar için “iftira dolu, seviyesiz ve sorumsuz bir siyaset anlayışı” ifadelerini kullanan Alar, “Siyasi hayatını sürekli parti ve fikir değiştirmek üzerine kuran, dün sövdüğüne bugün övgüler yağdıran bu siyaset anlayışı milletimiz nezdinde hiç bir zaman kabul görmeyecektir. Türk siyasetinin Enginyurt gibi ilkesiz, seviyesiz, omurgasız ve sürekli hakaret eden zihniyetteki siyasetçilerden arındırılması gerekli olup siyasetin seviyeli olarak yapılması demokratik kazanım ve toplumsal barış açısından önemlidir” dedi.

Parti rozetini takan CHP Genel Başkanı’na geçmişte ağır hakaretlerde bulunan ve davalık olan Enginyurt’un kırk yıllık CHP’li gibi kendini CHP’lilere alkışlattığını belirten Alar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Çorum halkı bu tür seviyesiz, tutarsız, omurgasız ve hakaret eksenli bir siyaset tarzına ve siyasetçiye itibar etmeyecek kadar feraset sahibidir.

AK Parti 22 yılı aşan iktidarı boyunca 19 defa seçim kazanmış, halk 19 defa CHP’ye kırmızı kart göstermiş ve CHP de bu kırmızı kartları alıp cebine koymuştur. Kadeş Meydanı’nda CHP’lilerin ceplerinden çıkartıp gösterdikleri kırmızı kart, milletin 19 defa kendilerine göstermiş olduğu ve CHP’lilerin kendi ceplerine koyduğu kırmızı kartlardan sadece birisidir.

Türkiye, Cemal Enginyurt’un ayrıştırıcı diline, öfke siyasetine, seviyesiz üslubuna, omurgasız siyasetine prim vermeyecek kadar büyük bir ülke; Çorum, yapılan binlerce hizmeti görüp takdir eden, Cumhurbaşkanı’na sahip çıkan kadirşinas, vefalı bir şehir; AK Parti ise milletimiz için durmaksızın eser ve hizmet siyaseti yapan, milletin gönlüne girmiş bir dava hareketidir.

AK Parti olarak Çorum halkına hizmet etmeye, memleketimizin her köşesine nice eserler kazandırmaya, milletin gönlüne girmeye devam edeceğiz.”

Editör: HABER MERKEZİ