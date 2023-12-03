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Engellilere yönelik olarak yıl içerisinde birçok çalıştay, sempozyum ve panel yapıldığını belirten Faruk Cıdık, “Lakin bunlardan elde edilen sonuç ne engellilerin işsizliğini azalttı, ne sağlık kurullarındaki aksaklıkları giderdi, ne de 2022 yılında evde bakım hizmetindeki olumsuzluklar halledildi. Özetle, engellilerin hiçbir derdine deva olunmadı. Taşıt alımında özel tüketim matrahının 450.000 TL ile sınırlandırılması ve daha sonra bir milyon dört bin liraya çıkarılması, bir iyileştirme göstergesi olsa da maalesef sınırlandırma kaldırılmamıştır. Bugünlerde ise engellilerin heyecanla bekledikleri bir konu, bunların hayati meselesidir. Bu da kamuya engelli personel ataması. İktidarın gelenekselleştirdiği bu atamalar 3 Aralık’ta yapılır hale geldi. Engellileri, ‘acaba kaç kişi atanacak’, ‘bize de çıkar mı’ heyecanı sardı. Ümit ederiz ki, yoksulluğun pençesinde kıvranan engelli işsizlerimize, şans bu defa yardım eder” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki engelli oranının %13, engelli sayısının ise 9 milyon civarında olduğunu hatırlatan Cıdık, “İktidar, sosyal devlet anlayışını çağın gereklerine uygun, engellilerin argümanlarını dikkate alarak ve önceleyerek uygulamalıdır. Bir de 54. Hükümetin Başbakanı Merhum Erbakan’ın adil düzen sisteminin içinde siyasi literatüre kazandırdığı ve iktidarda kaldığı müddetçe de uyguladığı garson devlet ve kerim devlet anlayışı var. Bunların uygulanması halinde Engellilerin birçok sorununun çözülmesine katkı sağlar” hatırlatmasını yaptı.