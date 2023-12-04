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Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. YEDAŞ, 3 Aralık Engelliler Günü'nde lanse edilen 'Engelsiz İletişim Projesi’ ile işitme ve konuşma engeli bulunan müşterilere özel bir iletişim kanalı sunmayı hedefliyor.

ENGELSİZ BİR İLETİŞİM

YEDAŞ; 2023 yılında hizmete aldığı Engelsiz İletişim kanalı ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. WEB sitesi üzerinden işaret dili ile görüntülü görüşme desteği sunan şirket, 3 Aralık Engelliler Gününde işitme ve konuşma engelli vatandaşlara özel sunulan hizmetle ilgili bilgilendirmede bulundu. YEDAŞ engelsiz bir iletişim için müşterilerinin bu alanı kullanarak işlemlerini gerçekleştirebileceklerini bildirdi. İşitme ve konuşma engelli müşteriler, web sitesi üzerinden işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme kapsamında işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler, tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Tüm elektrik dağıtım hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. İşaret diliyle hizmet veren müşteri temsilcisi, müşterilerin tüm işlemlerini yapabiliyor.

“EŞİT VE KALİTELİ HİZMET SUNMA İLKESİNE SAHİBİZ”

Proje ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Müşteri Deneyimi Müdürü Ali Tutcu, “Şirket bünyesinde 4 işaret dili tercümanımız görev yapıyor. Ekibimizle işitme engelli müşterilerimize işaret dili ile görüntülü olarak hizmet veriyoruz. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, toplumun her kesimine eşit ve kaliteli hizmet sunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Engelsiz İletişim projesi ile engelli müşterilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onlara daha etkili bir hizmet sunmayı hedefliyoruz.

3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle YEDAŞ olarak, engelli bireylerimize özel sunduğumuz bu hizmeti duyurmaktan gurur duyuyoruz” dedi.