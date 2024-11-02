Kış mevsiminde kuşların sığınacak bir yuvaları olmasını isteyen engelli öğrenciler, hazır halde gelen kuş evlerini diledikleri gibi boyadılar. Üzerlerine öğrencilerin istedikleri desenleri çizdiği kuş yuvaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri tarafından Sıklık Tabiat Parkı’nda bulunan ağaçlara yerleştirildi. Sıklık Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şube Müdürü Hayri Kömür, Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hayri Kömür kuş yuvalarının yerleştirilmesinden önce öğrencilerle kısa süreli sohbet ederek yaptıkları anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür etti. Öğrencilerden kuş yuvalarının yerlerini unutmamalarını da isteyen Hayri Kömür “Soğuk kış günlerinde yuva arayan kuşlara sizlerin boyadığı bu yuvalar sıcak bir ortam oluşturacak. Bu anlamlı çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: SELDA FINDIK