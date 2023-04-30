Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, 27 Nisan 2023 günlü “Bu kadın nereye sığınsın?” başlıklı haberimizle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, engelli E.A.’nın daha önce Aksaray ve Niğde Bor’daki bakım merkezlerine yerleştirildiğini, her defasında da vasisi olan yeğeni tarafından bakım sorumluluğu üstlenilerek alındığını, son olaydan sonra ise yerleştirileceği bir bakım merkezi bulununcaya kadar, Çorum’da geçici olarak Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne yerleştirildiğini, engellinin Çorum’da kaldığı zamanlarda da evde akım hizmeti verildiğini bildirdi. Vali Yardımcısı Kanyılmaz’ın açıklaması şöyle:

“Çorum Haber Gazetesi instagram hesabında, Çorum Haber Gazetesi internet sitesinde ve Çorum Haber Gazetesi’nin 27 Nisan 2023 tarihli sayısında yer alan ‘Bu kadın nereye sığınsın’ başlıklı haberde; engelli E. A.’nın ağabeyi tarafından darp edildiği, sonrasında Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, hastaneden taburcu olması sonunda sığınacak kurumun bulunamadığı konuları yer almıştır.

Konuyla ilgili olarak;

1980 doğumlu bedensel (%96) ve zihinsel(%90) tam bağımlı engelli E. A.’nın annesi Z. A.’nın 13.10.2021 tarihinde vefat ettiği, annesi vefat edene kadar engellinin bakımıyla annesinin ilgilendiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden aile yanında evde bakım yardımı hizmetinden yararlandığı, annesinin vefatından sonra E. A.’nın ağabeyi Ç. A.’nın yanında yaşamaya başladığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Evde Bakım Yardımı verildiği,

Engelli E. A.’nın ağabeyi Ç. A.’nın yanında yaşamak istememesi nedeniyle engel durumuna uygun İlimizde özel bakım merkezi bulunmamasından dolayı 16.12.2021 tarih ve 2057426 sayılı Valilik Oluru ile Aksaray İlinde bulunan Özel Eylül Bakım Merkezine yerleştirildiği,

Özel Eylül Bakım Merkezi’nde kalmakta iken vasisi (yeğeni) S. A.’nın 21.01.2022 tarihli dilekçesiyle engellinin kendine teslim edilmesini talep ettiği ve engellinin vasisi S. A.’ya teslim edildiği, ayrıca tekrar Evde Bakım Yardımı verilmeye başlandığı,

08.09.2022 tarihinde E. A.’nın ilimizde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne geçici olarak yerleştirildiği ve sonrasında 28.09.2022 tarihinde durumuna uygun olan Niğde ilinde bulunan Özel Bor Güven Bakım Merkezi-2’ye yerleştirildiği, ancak vasisi S. A.’nın ‘vasisi olduğum E. A.’nın tüm bakım ve sorumluluğunu üstlenerek yanıma almak istiyorum’ ifadelerinin yer aldığı dilekçesine istinaden engellinin tekrar vasisine teslim edildiği ve tekrar Evde Bakım Yardımı verilmeye başlandığı,

Vasi S. A.’nın 17.03.2023 tarihli dilekçesi ile engellinin herhangi bir ilde bulunan durumuna uygun bir özel bakım merkezine tekrar yerleştirilmesi talebinde bulunduğu, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde bir bakım merkezine yerleştirilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığı, durumuna uygun bakım merkezlerinden cevabi yazı beklendiği ve sürecin takip edildiği anlaşılmıştır.

Engelli E. A. 26.04.2023 tarihinde Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra tüm bakım ve gözetimini üstlenmiş olan vasisi S. A.’ya teslim edilmiş olup sonrasında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından engelli kişi hakkında acil olarak tekrar sosyal inceleme yapılmış ve yapılan sosyal inceleme neticesinde durumuna uygun bir bakım merkezine yerleşene kadar ilimizde bulunan Engelsiz

Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine yerleştirilmiştir.” (Haber Merkezi)