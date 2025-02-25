Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi ile Çorum Müftülüğü tarafından Buhara Engelli Eğitim Merkezi’nde “Ramazan’a Merhaba” programı düzenlendi.

Çorum Belediyesi Buharaevler Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de katıldığı “Ramazan’a Merhaba” programına Çorum Müftülüğünden Engelli Koordinatörleri Fatih Gencer ve Esra Şen de katıldı.

Konuşmalarla başlayan program Kur’an tilaveti ile devam etti. Çorum Müftülüğü Engelli Koordinatörü Esra Şen yaptıkları çalışmalarla ilgili ailelere bilgiler aktardı. Çorum Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı ve aynı zamanda Engelli Koordinatörü Fatih Gencer de ilahiler okudu. Fatih Gencer Ramazanla ilgili bilgiler verirken orucun feyizlerinden bahsetti. Program ikramlarla sora erdi.