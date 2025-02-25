Vakıflar Genel Müdürlüğü, 25 farklı Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Türkiye genelinde iftar sofraları kuracak. Ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak.

Türkiye’nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, mübarek Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak.

ÇORUM'DA İFTARLAR AFRA 2 DÜĞÜN SALONU'NDA

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da iftar sofraları kurulacak. İftar sofraları, Ramazan’ın yirmi dokuz günü hizmet verecek. Bu çerçevede Tokat Bölge Müdürlüğü de Çorum’da iftar sofraları kuracak. İlimizde Afra 2 Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek iftarlara tüm vatandaşlar davet edildi.